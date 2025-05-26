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Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов подерутся в октябре (Джон Аник)

Комментатор UFC Аник сообщил, что Рахмонов и Белал подерутся в октябре.

«Посмотрим, что Белал покажет в поединке с Шавкатом Рахмоновым. Они подерутся в октябре. Это срочная новость», – сказал комментатор UFC Джон Аник.

Ожидалось, что Мухаммад подерется с Рахмановым в мае за пояс полусреднего веса, но Шавкат получил травму.

Белал Мухаммад: «Если Шавкат здоров, то он следующий претендент. Он заслуживает титульник»

Рахмонов – о поединке Мухаммада и Маддалены: «Кто бы ни стал чемпионом, думаю, что буду готов к осени»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал DraftKings
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