Гэрри – о Чимаеве: «Он еще не сталкивался с соперником, способным сделать то, что могу я»

Иэн Гэрри рассказал о желании провести бой с Хамзатом Чимаевым.

«Считаю, что Хамзат феноменален в том, что он делает. Но, на мой взгляд, он еще не сталкивался с соперником, способным сделать с ним то, что могу я.

Я люблю вызовы – и это будет самый настоящий вызов. С учетом всего, что он добился в карьере... Такая встреча действительно бы меня вдохновила», – сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри .

Гэрри (16-1) в последний раз дрался в апреле, когда выиграл у Карлоса Пратеса единогласным решением судей. На его счету девять побед в UFC.

Гэрри – о потенциальном титульнике Махачева: «Все в полусреднем весе должны подвинуться и отдать должное человеку, который этого заслуживает. Но, если что, всегда есть белокурый ирландец»

Майкл Моралес: «Хочу подраться с Гэрри. Можно провести поединок в сентябре в Гвадалахаре»