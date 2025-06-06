О’Мэлли заявил, что позволит отцу находиться в его углу на UFC 316: «Это самый лучший подарок, который я могу сделать»
Шон О’Мэлли заявил, что позволит отцу находиться в его углу на UFC 316.
«Круто, что у меня есть возможность сделать отцу такой подарок. В день боя ему исполнится 60 лет – он будет находиться рядом с октагоном и наблюдать за моим поединком.
Это самый лучший подарок, который я могу сделать. Не могу придумать ничего лучше. Рад, что он будет там», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Напомним, что в главном событии UFC 316 О’Мэлли подерется с действующим чемпионом дивизиона Мерабом Двалишвили. Турнир пройдет в ночь на 8 июня.
О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316
Битвы взглядов перед UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья – Харрисон и другие
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал UFC
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