  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • О’Мэлли заявил, что позволит отцу находиться в его углу на UFC 316: «Это самый лучший подарок, который я могу сделать»
4

О’Мэлли заявил, что позволит отцу находиться в его углу на UFC 316: «Это самый лучший подарок, который я могу сделать»

Шон О’Мэлли заявил, что позволит отцу находиться в его углу на UFC 316.

«Круто, что у меня есть возможность сделать отцу такой подарок. В день боя ему исполнится 60 лет – он будет находиться рядом с октагоном и наблюдать за моим поединком.

Это самый лучший подарок, который я могу сделать. Не могу придумать ничего лучше. Рад, что он будет там», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что в главном событии UFC 316 О’Мэлли подерется с действующим чемпионом дивизиона Мерабом Двалишвили. Турнир пройдет в ночь на 8 июня.

О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316

Битвы взглядов перед UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья – Харрисон и другие

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
logoMMA
logoUFC 316
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб Двалишвили: «Если О’Мэлли остановит мои тейкдауны, то я его нокаутирую»
35 июня, 17:40
Шон О’Мэлли: «Победить Двалишвили для меня важнее, чем вернуть титул. Не люблю проигрывать»
54 июня, 16:35
Шон О’Мэлли: «План Мераба – схватить меня и держать. Мой план – вырубить его»
23 июня, 07:56
Главные новости
Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью на UFC 316 и стала чемпионкой в легчайшем весе
423 минуты назад
UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Харрисон победила Пенью, Мурзаканов нокаутировал Рибейро
12430 минут назадLive
Кевин Холланд: «Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня»
138 минут назад
Мурзаканов забил Рибейро в первом раунде на UFC 316
48 минут назадВидео
Экс-боец UFC Бен Аскрен госпитализирован в критическом состоянии
3сегодня, 03:40
Азамат Мурзаканов: «Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу»
сегодня, 01:34
Азамат Мурзаканов нокаутировал Брендсона Рибейро на UFC 316
1сегодня, 01:18
Непобежденный Мурзаканов идет за новым нокаутом – следите за всеми бойцами UFC из России в рейтинге Спортса’‘
сегодня, 01:00Тесты и игры
Нганну согласен на бой с Джонсом: «Позаботься о UFC, а я о PFL. И мы, наконец, узнаем, кто король тяжелого веса»
19вчера, 18:11
Гэрри – Белалу: «Я тебя так забоксирую, что уши отвалятся... Извлеки урок из последнего поражения»
3вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21