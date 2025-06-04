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Шон О’Мэлли: «Победить Двалишвили для меня важнее, чем вернуть титул. Не люблю проигрывать»

Шон О’Мэлли высказался о предстоящем бое с Мерабом Двалишвили.

«Победить Мераба для меня важнее, чем вернуть титул обратно. На все сто процентов. Даже если бы Мераб проиграл пояс Умару Нурмагомедову, я бы все равно хотел взять у него реванш. Дело не в том, что первый бой был близким.

Я просто не люблю проигрывать. После первого поединка с Марлоном Верой я мечтал о реванше – и знал, что он случится, когда придет время. Все должно иметь смысл. С Мерабом та же история. Мне просто нужно вернуть должок», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Реванш между О’Мэлли и Мерабом Двалишвили пройдет в ночь на 8 июня и возглавит турнир UFC 316.

О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316

Шон О’Мэлли: «План Мераба – схватить меня и держать. Мой план – вырубить его»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
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