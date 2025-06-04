Шон О’Мэлли: «Победить Двалишвили для меня важнее, чем вернуть титул. Не люблю проигрывать»
Шон О’Мэлли высказался о предстоящем бое с Мерабом Двалишвили.
«Победить Мераба для меня важнее, чем вернуть титул обратно. На все сто процентов. Даже если бы Мераб проиграл пояс Умару Нурмагомедову, я бы все равно хотел взять у него реванш. Дело не в том, что первый бой был близким.
Я просто не люблю проигрывать. После первого поединка с Марлоном Верой я мечтал о реванше – и знал, что он случится, когда придет время. Все должно иметь смысл. С Мерабом та же история. Мне просто нужно вернуть должок», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Реванш между О’Мэлли и Мерабом Двалишвили пройдет в ночь на 8 июня и возглавит турнир UFC 316.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
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