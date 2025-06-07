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Чемпионка UFC Пенья о драке с поваром, когда работала официанткой: «Он бросил меня три раза. Усвоила урок и больше не думаю о драках с мужиками»

Джулианна Пенья рассказала, как подралась с мужчиной на работе в ресторане.

«Я была глупа, думая, что могу побить мужчину. Как-то я дралась с поваром на заднем дворе заведения, где работала официанткой. Мы долгое время нападали друг на друга, но каждый раз он меня бросал. Я вставала – и опять. Он бросил меня три раза.

У меня был опухший глаз в течение трех дней и 11 швов. Я думала, что могу одолеть мужчину. У меня нет особого эго. Я усвоила урок и не хочу даже думать о драках с мужиками.

Раньше думала, что раз я профессиональный боец, то могу подраться с парнем и победить его. Джулианна, у вас 25 см разницы в росте – прими это во внимание! Я хотела раскачать его и уронить. Все, что мне нужно сделать, это подойти близко и повалить его, а затем задушить. Но я даже не могла этого сделать, потому что как только попыталась его схватить, он меня швырнул. Меня уволили, а он сохранил работу!» – сказала боец UFC Джулианна Пенья.

Напомним, Пенья подерется с Кайлой Харрисон в соглавном бою UFC 316. Турнир состоится этой ночью в Ньюарке.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер OverDogs Podcast
Джулианна Пенья
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