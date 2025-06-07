Маддалена – о Махачеве в полусреднем весе: «Он обрастет мышцами и будет быстрее уставать»

Маддалена считает, что Махачев станет быстрее уставать в полусреднем весе.

«Ислам еще не дрался в полусреднем весе. Если только в молодости. В UFC вся его карьера прошла в легком весе.

Полагаю, он обрастет мышцами, чтобы лучше удерживать соперника в борьбе. Но из-за этого же он начнет быстрее уставать», – сказал чемпион UFC Джек Делла Маддалена .

Ожидается, что титульный бой Махачева и Маддалены пройдет в 2025 году.

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