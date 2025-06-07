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Маддалена – о Махачеве в полусреднем весе: «Он обрастет мышцами и будет быстрее уставать»

Маддалена считает, что Махачев станет быстрее уставать в полусреднем весе.

«Ислам еще не дрался в полусреднем весе. Если только в молодости. В UFC вся его карьера прошла в легком весе.

Полагаю, он обрастет мышцами, чтобы лучше удерживать соперника в борьбе. Но из-за этого же он начнет быстрее уставать», – сказал чемпион UFC Джек Делла Маддалена.

Ожидается, что титульный бой Махачева и Маддалены пройдет в 2025 году.

Делла Маддалена – о Махачеве: «Думаю, что мы подеремся в октябре»

Али Абдель-Азиз: «Махачев 100% подерется за титул в этом году. В октябре, ноябре или декабре»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал the Grin Reapers
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