Топурия поддержал Двалишвили перед боем с О’Мэлли: «Победа принадлежит тебе, брат»

Илия Топурия поддержал Двалишвили перед реваншем с О’Мэлли.

«Победа принадлежит тебе, брат», – обратился в соцсетях боец UFC Илия Топурия к чемпиону промоушена Мерабу Двалишвили .

Напомним, Двалишвили подерется с Шоном О’Мэлли в главном поединке UFC 316. В сентябре 2024-го Мераб победил единогласным решением судей.

UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья подерется с Харрисон. Главный кард – не ранее 05:00 по мск

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