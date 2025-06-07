Топурия поддержал Двалишвили перед боем с О’Мэлли: «Победа принадлежит тебе, брат»
Илия Топурия поддержал Двалишвили перед реваншем с О’Мэлли.
«Победа принадлежит тебе, брат», – обратился в соцсетях боец UFC Илия Топурия к чемпиону промоушена Мерабу Двалишвили.
Напомним, Двалишвили подерется с Шоном О’Мэлли в главном поединке UFC 316. В сентябре 2024-го Мераб победил единогласным решением судей.
UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья подерется с Харрисон. Главный кард – не ранее 05:00 по мск
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
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