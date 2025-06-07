Сульянов – Бадаеву: «Давай пообещаем, что схватка точно состоится»

Анатолий Сульянов пообещал, что подерется с Асланбеком Бадаевым.

«Давайте мы искореним главный посыл последних нескольких месяцев, что Анатолий Сульянов к схватке не готов, что меня нет никакой конкретики. Уже пять месяцев лежит подписанный контракт. И он к этой схватке более чем готов. Остальное – организационный момент.

Асланбек, давай дадим обещание всем СМИ, что эта схватка пройдет в любом случае вне зависимости от промоутеров и промоушенов.

Мы с Асланбеком приняли это решение совместно. И даже если Камил Гаджиев не найдет возможности, мы найдем ресурсы, привлечем партнеров и сделаем это. Хотелось бы закончить это не позже первой половины августа», – сказал глава Hardcore Анатолий Сульянов .

Напомним, Сульянов в начале 2024-го вызвал на схватку вице-президент АСА Асланбека Бадаева .

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