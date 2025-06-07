Диего Лопес: «Хочу подраться на UFC Noche с Яиром Родригесом»
Диего Лопес хочет получить бой с Яиром Родригесом в сентябре.
«Я доступен для UFC Noche, чтобы подраться с Яиром Родригесом. Думаю, что это бой, который все хотят увидеть, но нам придется подождать, согласится ли он.
Если UFC хочет, чтобы я дрался в сентябре, то предпочел бы бой с Яиром», – сказал боец UFC Диего Лопес.
Напомним, UFC 320 запланирован в ночь на 14 сентября. Ранее появилась информация, что в главном событии может пройти реванш между Александром Волкановски и Яиром Родригесом.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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