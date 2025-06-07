Диего Лопес: «Хочу подраться на UFC Noche с Яиром Родригесом»

Диего Лопес хочет получить бой с Яиром Родригесом в сентябре.

«Я доступен для UFC Noche, чтобы подраться с Яиром Родригесом . Думаю, что это бой, который все хотят увидеть, но нам придется подождать, согласится ли он.

Если UFC хочет, чтобы я дрался в сентябре, то предпочел бы бой с Яиром», – сказал боец UFC Диего Лопес .

Напомним, UFC 320 запланирован в ночь на 14 сентября. Ранее появилась информация, что в главном событии может пройти реванш между Александром Волкановски и Яиром Родригесом.

Роберт Уиттакер: «Никто не хочет смотреть этот бой Волкановски – Родригес»

UFC рассматривает возможность переноса турнира UFC 320 из Мексики в США (Ариэль Хельвани)