Гаджиев – о схватке Бадаев – Сульянов: «Матч ТВ» отказался в этом участвовать»

Гаджиев объяснил ситуацию с поединком по грэпплингу между Сульяновым и Бадаевым.

«Сейчас есть ряд нюансов, которые нужно побороть. Один из них – площадка, где это все будет транслироваться. Канал «Матч ТВ» отказался в этом участвовать, но есть всегда диджитал-форматы. Второе – кто станет генеральным партнером.

Пока наши партнеры задумались, они анализируют ситуацию, связанную с Анатолием Сульяновым. Это муссируется каждый день. Но я считаю, что все реально. Нужно просто, чтобы кто-то еще, кроме меня и вас всех в это поверил. И я над этим работаю каждый день.

И еще неделю назад для меня главный вопрос был к тебе, Толя. Ты вообще до ковра дойдешь?

Согласуют этот турнир в Москве или нет? Тоже большой вопрос. Захотят ли букмекеры сегодня вкладываться или нет? Сегодня они аккуратно отворачиваются, когда слышат фамилию Анатолия Сульянова. Я не хочу оказаться в ситуации, когда объявил ивент, а за три дня мне пришлось виновато сообщать, что турнир не состоится», – сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев .

Напомним, глава Hardcore Анатолий Сульянов в начале 2024-го вызвал на схватку по грэпплингу вице-президента АСА Асланбека Бадаева .

Бадаев – о поединке с Сульяновым: «Наши гонорары увеличатся: у победителя на 10 млн, у проигравшего – на 5»