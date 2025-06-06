Битвы взглядов перед UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья – Харрисон и другие
В рамках турнира UFC 316 прошли битвы взглядов его участников.
Ивент состоится в ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В главном событии турнира пройдет бой за пояс чемпиона легчайшего веса UFC между Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли.
Соглавным поединком станет титульный поединок в женской легчайшей категории между Джулианной Пеньей и Кайлой Харрисон.
О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316
Мераб Двалишвили: «Если О’Мэлли остановит мои тейкдауны, то я его нокаутирую»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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