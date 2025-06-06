Кайла Харрисон: «Надеру Пенье задницу, а после этого отправлюсь за Нуньес»

Кайла Харрисон высказалась о предстоящем бое с Джулианной Пеньей.

«У саморазвития нет потолка. Каждое утро я просыпаюсь с одной целью – стать лучшей версией себя. И я хочу сказать спасибо Джулианне : благодаря ей проснулась новая, более сильная версия меня.

Но я надеру ей задницу – а после этого отправлюсь за Амандой Нуньес », – сказала боец UFC Кайла Харрисон .

Титульный поединок между Харрисон и Джулианной Пеньей состоится в соглавном событии UFC 316. Турнир пройдет в ночь на 8 июня.

Харрисон – о возможном бое с Нуньес: «Всегда мечтала об этом. Не хочу, чтобы меня считали второй после Аманды»

Битвы взглядов перед UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья – Харрисон и другие