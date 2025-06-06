Кайла Харрисон: «Надеру Пенье задницу, а после этого отправлюсь за Нуньес»
Кайла Харрисон высказалась о предстоящем бое с Джулианной Пеньей.
«У саморазвития нет потолка. Каждое утро я просыпаюсь с одной целью – стать лучшей версией себя. И я хочу сказать спасибо Джулианне: благодаря ей проснулась новая, более сильная версия меня.
Но я надеру ей задницу – а после этого отправлюсь за Амандой Нуньес», – сказала боец UFC Кайла Харрисон.
Титульный поединок между Харрисон и Джулианной Пеньей состоится в соглавном событии UFC 316. Турнир пройдет в ночь на 8 июня.
Харрисон – о возможном бое с Нуньес: «Всегда мечтала об этом. Не хочу, чтобы меня считали второй после Аманды»
Битвы взглядов перед UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья – Харрисон и другие
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал UFC
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