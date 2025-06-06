Делла Маддалена – о Махачеве: «Думаю, что мы подеремся в октябре»

Джек Делла Маддалена рассказал, когда может состояться бой с Исламом Махачевым.

«Уверен, что бой пройдет в США. В октябре или ноябре. Планировалось, что октябрьский турнир состоится в Мексике, но его перенесли в Лас-Вегас. А ноябрьский ивент пройдет в Нью-Йорке. Лично я думаю, что мы подеремся в октябре», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена .

Напомним, что в мае Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт .

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