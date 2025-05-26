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Джек Делла Маддалена: «Планирую готовиться к Махачеву вместе с Волкановски. Думаю, что Ислам – лучшая версия Белала»

Джек Делла Маддалена хочет готовиться к бою с Махачевым вместе с Волкановски.

«Я планирую готовиться к бою с Махачевым вместе с Волкановски. Первым делом я поеду в Вуллонгонг (город в Австралии – примечание Спортс’‘), где обсужу этот вопрос с Алексом. Посмотрим, что он думает.

Думаю, что Ислам – это лучшая версия Белала Мухаммада. Его будет легче бить по ногам, потому что он крупнее и меньше двигается. Махачев работает больше в традиционном стиле, но это лучший боец вне весовой категории – будет тяжелый бой.

Мы просто снова посмотрим все его бои, составим хороший план, а затем начнем работать над ним. С этого момента я начинаю подготовку к победе над Махачевым. Уверен, что смогу это сделать», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена.

Дата поединка Маддалены и Махачева до сих пор не объявлена.

Напомним, Волкановски дважды дрался с Махачевым: в феврале 2023-го (проиграл решением) и в октябре того же года (проиграл нокаутом в первом раунде).

Бывший спарринг-партнер Махачева Томпсон: «Ислам один раз защитит титул в полусреднем весе. Он из тех парней, которые не хотят потерпеть тяжелое поражение»

Пэдди Пимблетт: «Будь я Махачевым, сначала бы подрался с Топурией, а через четыре месяца с Маддаленой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The West Sport
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