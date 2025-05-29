Джек Делла Маддалена: «Собираюсь отомстить Махачеву за Волкановски. Бой пройдет в этом году»

Джек Делла Маддалена рассказал, что бой с Исламом Махачевым пройдет в этом году.

«Моим следующим соперником будет Махачев. Я уверен в этом. Собираюсь отомстить ему за Волкановски. Не знаю, где именно состоится бой, но он пройдет в этом году», – чемпион UFC Джек Делла Маддалена.

Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе и поднялся в полусредний. Джек Делла Маддалена стал чемпионом, победив Белала Мухаммада.

Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»