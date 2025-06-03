Шон О’Мэлли: «Ислам не будет маленьким в полусреднем весе. И его навыки в стойке недооценены»

Шон О’Мэлли высказался о переходе Ислама Махачева в полусредний вес.

«Джек Делла Маддалена выйдет в клетку после впечатляющего боя против Белала. Это будет интересно. Я не думаю, что Ислам будет маленьким. И его навыки в стойке недооценены», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Ислам Махачев оставил титул в легком весе. Следующим его соперником станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена - дата боя неизвестна.

Арман Царукян: «Махачев станет чемпионом в полусреднем весе. Там нет хороших борцов, как Усман на пике»