Шон О’Мэлли: «План Мераба – схватить меня и держать. Мой план – вырубить его»
Шон О’Мэлли высказался о бое с Мерабом Двалишвили.
«Все очевидно, это бой ударника против борца. Его план – схватить меня и держать. Мой план – вырубить его. На UFC 316 я собираюсь финишировать Мераба, и тот факт, что он победил меня в прошлый раз, сделает мой триумф еще слаще.
Я буду драться в стойке. Когда два бойца действуют так, получается зрелищный поединок. Хочу нокаутировать его», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Мераб Двалишвили победил О’Мэлли в главном событии UFC 306. Реванш пройдет в ночь на 8 июня в Ньюарке.
Шон О’Мэлли: «Если бой с Двалишвили не состоится, то я не буду сильно переживать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
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