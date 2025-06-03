Шон О’Мэлли: «План Мераба – схватить меня и держать. Мой план – вырубить его»

Шон О’Мэлли высказался о бое с Мерабом Двалишвили.

«Все очевидно, это бой ударника против борца. Его план – схватить меня и держать. Мой план – вырубить его. На UFC 316 я собираюсь финишировать Мераба, и тот факт, что он победил меня в прошлый раз, сделает мой триумф еще слаще.

Я буду драться в стойке. Когда два бойца действуют так, получается зрелищный поединок. Хочу нокаутировать его», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Мераб Двалишвили победил О’Мэлли в главном событии UFC 306. Реванш пройдет в ночь на 8 июня в Ньюарке.

Шон О’Мэлли: «Если бой с Двалишвили не состоится, то я не буду сильно переживать»