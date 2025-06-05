Мераб Двалишвили: «Если О’Мэлли остановит мои тейкдауны, то я его нокаутирую»
Мераб Двалишвили хочет нокаутировать Шона О’Мэлли.
«Вы увидите счастливого и опасного Мераба. Собираюсь прикончить Шона в стойке или в партере. Если О’Мэлли остановит мои тейкдауны, то я его нокаутирую», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Реванш между О’Мэлли и Мерабом Двалишвили пройдет в ночь на 8 июня и возглавит турнир UFC 316.
Шон О’Мэлли: «Победить Двалишвили для меня важнее, чем вернуть титул. Не люблю проигрывать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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