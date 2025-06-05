Мераб Двалишвили: «Если О’Мэлли остановит мои тейкдауны, то я его нокаутирую»

Мераб Двалишвили хочет нокаутировать Шона О’Мэлли.

«Вы увидите счастливого и опасного Мераба. Собираюсь прикончить Шона в стойке или в партере. Если О’Мэлли остановит мои тейкдауны, то я его нокаутирую», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Реванш между О’Мэлли и Мерабом Двалишвили пройдет в ночь на 8 июня и возглавит турнир UFC 316.

Шон О’Мэлли: «Победить Двалишвили для меня важнее, чем вернуть титул. Не люблю проигрывать»