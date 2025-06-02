Двалишвили – об О’Мэлли: «Для него этот бой – все или ничего. Знаю, что он рискует»

Мераб Двалишвили считает, что Шон О’Мэлли сильно рискует согласившись на реванш.

«Для О’Мэлли этот бой – все или ничего. Потому что он многое потерял. У него масса изменений в карьере. Раньше он был чемпионом, в котором многие сомневались. Но я знаю, что он очень мотивирован и рискует», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили проведет реванш с Шоном О’Мэлли в ночь на 8 июня в Ньюарке, где их бой станет главным событием UFC 306.

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