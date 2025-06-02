Харрисон – об обвинениях Пеньи в употреблении допинга: «Это неуверенность. Мне жаль, что она так живет»

Харрисон отреагировала на обвинения в употреблении допинга со стороны Пеньи.

«Это вроде как говорит о ее неуверенности. Мне просто жаль, что она так живет. Ее мир ужасен», – заявила боец UFC Кайла Харрисон .

Ранее Джулианна Пенья сказала, что уверена в допинг-прошлом Харрисон, несмотря на чистые пробы.

Напомним, Харрисон и Пенья подерутся в титульном бою на UFC 316. Поединок пройдет в ночь на 8 июня.

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Лишь 1 из 8 титульных боев UFC в 2025-м закончился досрочно. 1.96 – два ближайших титульника дойдут до судейских решений