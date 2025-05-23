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Мерфи выступил против организации боя Волкановски – Родригес: «Это было бы ужасно для спорта»

Лерон Мерфи выступил против организации боя Александр Волкановски – Яир Родригес.

Ранее появилась информация, что поединок между чемпионом UFC в полулегком весе Александром Волкановски и Яиром Родригесом может возглавить турнир UFC 320, который пройдет 13 сентября в Мексике.

«Это было бы ужасно не только для дивизиона, но и нашего спорта. Я не хочу называть Яира плохим бойцом, но он проиграл в трех или четырех титульных поединках. У него всего одна победа в последних трех боях – над парнем, который не входит в рейтинг.

В этом нет никакого смысла. Лично я, как боец дивизиона, хотел бы получить титульник, но понимаю, что мне нужна для этого еще одна победа. Но я бы не был против, если бы шанс дали Мовсару Евлоеву», – сказал полулегковес UFC Лерон Мерфи.

Евлоев – Волкановски: «Спасибо за стремление подраться со мной. Надеюсь, мы встретимся в декабре»

Пижама из «Гарри Поттера», собственные презервативы, катана. Без чего не могут жить бойцы UFC?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
logoАлександр Волкановски
logoМовсар Евлоев
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