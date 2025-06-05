Конор Макгрегор показал тренировку: «Хочешь большую спину – тягай большие веса»
Конор Макгрегор показал тренировку в зале.
«Хочешь большую спину – тягай большие веса», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Майкл Чендлер ранее предложил Конору Макгрегору подраться в январе-2026.
В последний раз Конор дрался летом-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
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