Конор Макгрегор показал тренировку: «Хочешь большую спину – тягай большие веса»

Конор Макгрегор показал тренировку в зале.

«Хочешь большую спину – тягай большие веса», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Майкл Чендлер ранее предложил Конору Макгрегору подраться в январе-2026.

В последний раз Конор дрался летом-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Конор обратился к Чендлеру: «У нас есть незаконченное дело»