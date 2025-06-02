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Чендлер объяснил, почему вызвал Конора на точную дату в январе: «В этот день у меня годовщина с женой. И, возможно, у UFC будет новая телевизионная сделка»

Майкл Чендлер объяснил желание подраться с Конором Макгрегором в январе.

«Я сидел без дела. И подумал, что у меня годовщина с женой 24 января. А что, если это суббота? Посмотрел календарь – и действительно. Я подумал, что надо это вынести на обсуждение.

Будет начало нового года. И, возможно, UFC заключит новую телевизионную сделку.

Что по Конору... меня о нем спрашивают в каждом интервью. Не уверен, что он вернется. Но у нас был контракт, бой не состоялся, а я до сих пор плохо сплю по ночам, потому что хочу этот поединок.

Я хочу подраться с Макгрегором. Посмотрим, случится ли это», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.

Ранее Чендлер написал в соцсетях: «Конор! 24 января 2026 года».

Чендлер – Конору: «Смахни пыль со старого контракта и поставь новую подпись»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
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