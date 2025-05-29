Чендлер вызвал Макгрегора: «Конор! 24 января 2026 года»
Майкл Чендлер вызвал на бой Конора Макгрегора.
Майкл Чендлер предложил Конору Макгрегору подраться в январе-2026.
«Конор! 1/24/26», – написал боец UFC Майкл Чендлер.
Напомним, что бой между Макгрегором и Чендлером должен был состояться в июне прошлого года, но был отменен из-за травмы ирландца.
В последний раз Конор дрался летом-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. Чендлер в последний раз выходил в октагон в апреле, когда проиграл Пэдди Пимблетту техническим нокаутом в третьем раунде. Он идет на серии из трех поражений.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: социальные сети Майкла Чендлера
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