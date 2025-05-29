Кори Сэндхаген: «Топурия победил бы Махачева. Исламу будет тяжело повалить его»
Кори Сэндхаген высказался о потенциальном бое Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Я считаю, что Илия победил бы. Исламу будет тяжело повалить Илию, учитывая его телосложение. Топурия – опасный парень», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.
Ранее Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем против Джека Делла Маддалены. Илия Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за титул в легком весе.
Уланбеков – о Топурии: «В отношении нашей команды лучше не переходить границы трэш-тока. Пускай Илия это помнит»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Overdogs Podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости