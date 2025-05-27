Чейл Соннен: «Мне позвонил Абдель-Азиз. Он был недоволен критикой в адрес Махачева»

Чейл Соннен рассказал, что ему позвонил Абдель-Азиз после критики Махачева.

«Мне позвонил Али Абдель-Азиз . Он был недоволен моей критикой в адрес Махачева .

Я не хотел обвинить его в трусости. Я говорил, что все выглядит так, что Ислам покинул легкий вес из-за Топурии. Он ушел из дивизиона, когда Илия бросил ему вызов. Все именно так», – сказал Чейл Соннен .

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на критику со стороны Соннена.

Соннен – Махачеву: «Если мне понадобится твое мнение, я из тебя его выбью»