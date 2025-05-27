Чейл Соннен: «Мне позвонил Абдель-Азиз. Он был недоволен критикой в адрес Махачева»
Чейл Соннен рассказал, что ему позвонил Абдель-Азиз после критики Махачева.
«Мне позвонил Али Абдель-Азиз. Он был недоволен моей критикой в адрес Махачева.
Я не хотел обвинить его в трусости. Я говорил, что все выглядит так, что Ислам покинул легкий вес из-за Топурии. Он ушел из дивизиона, когда Илия бросил ему вызов. Все именно так», – сказал Чейл Соннен.
Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на критику со стороны Соннена.
Соннен – Махачеву: «Если мне понадобится твое мнение, я из тебя его выбью»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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