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Чейл Соннен: «Мне позвонил Абдель-Азиз. Он был недоволен критикой в адрес Махачева»

Чейл Соннен рассказал, что ему позвонил Абдель-Азиз после критики Махачева.

«Мне позвонил Али Абдель-Азиз. Он был недоволен моей критикой в адрес Махачева.

Я не хотел обвинить его в трусости. Я говорил, что все выглядит так, что Ислам покинул легкий вес из-за Топурии. Он ушел из дивизиона, когда Илия бросил ему вызов. Все именно так», – сказал Чейл Соннен.

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на критику со стороны Соннена.

Соннен – Махачеву: «Если мне понадобится твое мнение, я из тебя его выбью»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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