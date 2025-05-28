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Уланбеков – о Топурии: «В отношении нашей команды лучше не переходить границы трэш-тока. Пускай Илия это помнит»

Тагир Уланбеков отреагировал на высказывания Илии Топурии.

– Как вы отнеслись к словам Илии Топурии, который выставляет ситуацию так, будто Ислам Махачев от него чуть ли не убежал в другой вес?

– Есть какие-то грани трэш-тока, которые лучше не переходить. Все люди, которые смотрят за нами, знают, что было, когда с нашей командой переходили какие-то границы. Пускай Топурия это вспомнит.

Его слова, что Ислам убежал, испугался или что-то… Думаю, это смешно. Человек всю свою жизнь выходит в клетку, дерется, показывает мастерство. И тут ему говорят, что он испугался. Как такое может быть вообще? Махачев – чемпион в своей категории, в своей весовой категории, всех разнес.

И тут парень из нижней категории говорит, что тот его боится… Ты сперва заслужи поединок, выиграй бой у кого-то в этом весе, потом и сможешь говорить о чем-то, – сказал боец UFC Тагир Уланбеков.

Ранее стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.

«Лицемер», «трус», «болтун с красивой стрижкой» – Махачев и Топурия закусились из-за несостоявшегося боя

Илия Топурия: «Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то может встать в длинную очередь»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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