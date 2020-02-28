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Вячеслав Борщев: «Маддалена – это что-то с чем-то. Я теперь один из его фанатов»

Вячеслав Борщев рассказал о своем отношении к Джеку Делла Маддалене.

Ранее стало известно, что бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сменит весовую категорию. Его следующим оппонентом станет Джек Делла Маддалена, которому принадлежит чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

«Смотрел ли поединки Маддалены? Конечно, он очень крутой. Я теперь один из его фанатов. Маддалена красиво и классно провел бой с Белалом Мухаммадом. Это что-то с чем-то, он прям красавец. Бой с Махачевым будет интересным.

Мне сложно сравнивать уровень Ислама и Белала в борьбе, потому что я не сказать, что сильно в борьбе соображаю, но Махачев хорош в стойке и кажется, как будто он более разносторонний боец», – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев.

12 фактов о Джеке Делла Маддалене – будущем сопернике Махачева

Борщев – о желании Махачева перейти в полусредний вес: «Это лучшая идея. Думаю, он будет там доминировать»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «РБ Спорт»
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