Мераб Двалишвили: «Отец смотрит мои бои по телевизору с другими грузинами, а мать в это время молится»

Мераб Двалишвили рассказал, как родители смотрят его бои.

«Отец смотрит мои бои по телевизору с другими грузинами, а мать обычно в это время молится и пересматривает поединки в записи», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили проведет реванш с Шоном О’Мэлли в ночь на 8 июня в Ньюарке, где их бой станет главным событием UFC 306.

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