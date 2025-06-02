Мераб Двалишвили: «Отец смотрит мои бои по телевизору с другими грузинами, а мать в это время молится»
Мераб Двалишвили рассказал, как родители смотрят его бои.
«Отец смотрит мои бои по телевизору с другими грузинами, а мать обычно в это время молится и пересматривает поединки в записи», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили проведет реванш с Шоном О’Мэлли в ночь на 8 июня в Ньюарке, где их бой станет главным событием UFC 306.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
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