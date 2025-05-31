Шлеменко – о подозрении в употреблении допинга со стороны Емельяненко: «Пусть проверит своих бойцов сначала. Видели, какой у Токова пресс!? А обвиняют меня»
«После моего последнего боя Федор Емельяненко написал, что ввел бы допинг-тестирование в RCC?
Не знаю, с чем это связано. Пусть проверит своих бойцов сначала, если ему это так надо.
Поставьте меня и Анатолия Токова: у кого лучше рельеф, у меня или у него? У нас что, Токов с пузом? Видели, какой у него пресс!? А обвиняют меня. Люди чаще всего обвиняют других в том, чего сами не имеют или имеют. Ладно бы меня сравнивали с Роем Нельсоном, но сравнили с Токовым, у которого одни мышцы и прыщавая спина. При этом меня обвиняют. Это просто смешно», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.
Напомним, в декабре Шлеменко победил раздельным решением Анатолия Токова. Сегодня Александр подерется в главном событии RCC 22 с Владиславом Ковалевым.
Полное интервью с Александром Шлеменко читайте здесь.
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