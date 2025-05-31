Шлеменко – о подозрении в употреблении допинга со стороны Емельяненко: «Пусть проверит своих бойцов сначала. Видели, какой у Токова пресс!? А обвиняют меня»

Шлеменко посоветовал Емельяненко следить за своими бойцами в вопросах допинга.

«После моего последнего боя Федор Емельяненко написал, что ввел бы допинг-тестирование в RCC?

Не знаю, с чем это связано. Пусть проверит своих бойцов сначала, если ему это так надо.

Поставьте меня и Анатолия Токова: у кого лучше рельеф, у меня или у него? У нас что, Токов с пузом? Видели, какой у него пресс!? А обвиняют меня. Люди чаще всего обвиняют других в том, чего сами не имеют или имеют. Ладно бы меня сравнивали с Роем Нельсоном, но сравнили с Токовым, у которого одни мышцы и прыщавая спина. При этом меня обвиняют. Это просто смешно», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко .

Напомним, в декабре Шлеменко победил раздельным решением Анатолия Токова . Сегодня Александр подерется в главном событии RCC 22 с Владиславом Ковалевым.

Полное интервью с Александром Шлеменко читайте здесь .

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