  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Шлеменко – о подозрении в употреблении допинга со стороны Емельяненко: «Пусть проверит своих бойцов сначала. Видели, какой у Токова пресс!? А обвиняют меня»
9

Шлеменко – о подозрении в употреблении допинга со стороны Емельяненко: «Пусть проверит своих бойцов сначала. Видели, какой у Токова пресс!? А обвиняют меня»

Шлеменко посоветовал Емельяненко следить за своими бойцами в вопросах допинга.

«После моего последнего боя Федор Емельяненко написал, что ввел бы допинг-тестирование в RCC?

Не знаю, с чем это связано. Пусть проверит своих бойцов сначала, если ему это так надо.

Поставьте меня и Анатолия Токова: у кого лучше рельеф, у меня или у него? У нас что, Токов с пузом? Видели, какой у него пресс!? А обвиняют меня. Люди чаще всего обвиняют других в том, чего сами не имеют или имеют. Ладно бы меня сравнивали с Роем Нельсоном, но сравнили с Токовым, у которого одни мышцы и прыщавая спина. При этом меня обвиняют. Это просто смешно», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Напомним, в декабре Шлеменко победил раздельным решением Анатолия Токова. Сегодня Александр подерется в главном событии RCC 22 с Владиславом Ковалевым.

Полное интервью с Александром Шлеменко читайте здесь.

RCC 22: Шлеменко против Ковалева, Штырков подерется с Гамзатовым и другие бои

«Я и коров пас, и на зернотоке работал». Главный фрешмен российских ММА

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
logoMMA
logoАлександр Шлеменко
logoФедор Емельяненко
RCC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Влад «Белаз» перевесил Шлеменко перед поединком на RCC 22
230 мая, 08:40
Владислав «Белаз» Ковалев: «Никакого желания избить Шлеменко у меня не было. До определенного момента»
29 мая, 13:39
Александр Шлеменко: «Если Белаз хочет нюхать мои трусы, пусть нюхает. С первого раунда стоять и рубиться в центре клетки я не готов»
829 мая, 13:24
Главные новости
Даня Милохин: «Когда я победил в Молдавии, в гостинице увидел фотографию разбитого лица соперника – клянусь, заплакал. Мне стало жалко парня – что я так агрессивно его забил»
5 минут назад
Шон О’Мэлли: «Если бой с Двалишвили не состоится, то я не буду сильно переживать»
29 минут назад
Арман Царукян: «Если бы у Махачева не было Хабиба, то он не стал бы тем, кем сейчас является. Но в техническом плане Ислам однозначно на другом уровне»
2сегодня, 09:02
Календарь боев в MMA и боксе в июне-2025
95сегодня, 08:00
Чендлер объяснил, почему вызвал Конора на точную дату в январе: «В этот день у меня годовщина с женой. И, возможно, у UFC будет новая телевизионная сделка»
2сегодня, 07:48
Мэйси Барбер: «Хочу извиниться перед UFC, Блэнчфилд и остальными. И да: моя жизнь не беспорядочна, это просто неудачный день»
1сегодня, 07:28
Арман Царукян хочет провести три боя до конца года
6сегодня, 07:17
Хабиб встретился с Сафоновым после финала ЛЧ: «Вписал свое имя в историю»
14вчера, 18:05Фото
Махачев выложил фото с Дембеле и Хвичей: «Таких эмоций от футбола я еще никогда не испытывал!»
33вчера, 17:21Фото
Ян – о реванше Двалишвили и О’Мэлли: «Мераб победит. 70 на 30 в его пользу»
5вчера, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21