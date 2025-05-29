Александр Шлеменко: «Если Белаз хочет нюхать мои трусы, пусть нюхает. С первого раунда стоять и рубиться в центре клетки я не готов»

Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке с Владиславом Ковалевым.

«Если он хочет нюхать мои трусы, пусть нюхает. Не хочет – пусть не нюхает. С первого раунда стоять и рубиться в центре клетки я не готов. Мне какая разница. Это его план на бой.

Хочет стоять и рубиться в стойке – пусть рубится. Мне зачем об этом думать? У меня свой план на бой. И я собираюсь его придерживаться», – сказал боец RCC Александр Шлеменко .

31 мая Шлеменко подерется с Владом «Белазом» Ковалевым в главном событии турнира RCC 22.

Александр Шлеменко: «Бой с Белазом для меня не выгодный, разве что рты заткнуть кому-то»