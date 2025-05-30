Влад «Белаз» перевесил Шлеменко перед поединком на RCC 22
Александр Шлеменко и Владислав Ковалев прошли процедуру взвешивания.
Александр Шлеменко продемонстрировал на весах 84,15 кг. Показатель Владислава «Белаза» Ковалева составил 84,25 кг.
Поединок возглавит турнир RCC 22, который пройдет 31 мая на 12-тысячной УГМК-Арене в Екатеринбурге.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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