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Влад «Белаз» перевесил Шлеменко перед поединком на RCC 22

Александр Шлеменко и Владислав Ковалев прошли процедуру взвешивания.

Александр Шлеменко продемонстрировал на весах 84,15 кг. Показатель Владислава «Белаза» Ковалева составил 84,25 кг.

Поединок возглавит турнир RCC 22, который пройдет 31 мая на 12-тысячной УГМК-Арене в Екатеринбурге.

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Владислав «Белаз» Ковалев: «Никакого желания избить Шлеменко у меня не было. До определенного момента»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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