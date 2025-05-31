Чимаев провел тренировку по борьбе с олимпийским чемпионом Садулаевым
Хамзат Чимаев встретился с Абдулрашидом Садулаевым.
Боец UFC Чимаев провел тренировку с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Садулаевым.
Напомним, поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.
Гэрри – о Чимаеве: «Он еще не сталкивался с соперником, способным сделать то, что могу я»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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