Немков – о желаемом сопернике в UFC: «Ган. Он ближе всех к топам. Дальше идет Волков – с русскими пока неохота драться»
Вадим Немков назвал желаемого соперника в UFC.
«С кем сразу хотел бы подраться в UFC? Наверное, Сирил Ган. Он наиболее близок к топам. Дальше идет Александр Волков – с русскими неохота пока драться. С Ганом можно было бы зарубиться», – заявил экс-чемпион Bellator Вадим Немков.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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