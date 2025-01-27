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Немков – о желаемом сопернике в UFC: «Ган. Он ближе всех к топам. Дальше идет Волков – с русскими пока неохота драться»

Вадим Немков назвал желаемого соперника в UFC.

«С кем сразу хотел бы подраться в UFC? Наверное, Сирил Ган. Он наиболее близок к топам. Дальше идет Александр Волков – с русскими неохота пока драться. С Ганом можно было бы зарубиться», – заявил экс-чемпион Bellator Вадим Немков.

Волков обратился к фанатам после проигрыша Гану: «Я победил, буду побеждать и развиваться дальше»

Не ждите Немкова в UFC. Лучший ученик Федора выбрал деньги и комфорт

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
logoMMA
logoВадим Немков
logoСирил Ган
logoUFC
logoАлександр Волков
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