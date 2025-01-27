Немков – о желаемом сопернике в UFC: «Ган. Он ближе всех к топам. Дальше идет Волков – с русскими пока неохота драться»

Вадим Немков назвал желаемого соперника в UFC.

«С кем сразу хотел бы подраться в UFC? Наверное, Сирил Ган . Он наиболее близок к топам. Дальше идет Александр Волков – с русскими неохота пока драться. С Ганом можно было бы зарубиться», – заявил экс-чемпион Bellator Вадим Немков .

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