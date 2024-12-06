Александр Волков: «Я принял бы бой с Аспиналлом на коротком уведомлении»

Александр Волков готов подраться с Томом Аспиналлом на коротком уведомлении.

«Я не раз выходил на бои на коротком уведомлении и побеждал. Не исключаю, что подрался бы. К тому же я всегда нахожусь в тренировочном процессе. Думаю, что я принял бы подобный поединок», – сказал боец UFC Александр Волков .

Александр Волков проиграл Тому Аспиналлу болевым приемом в первом раунде в марте-2022.

Волков в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей. К бою он подходил на серии из четырех побед.

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