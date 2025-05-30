Взвешивание перед UFC on ESPN 68: Блэнчфилд легче Барбер, Гамрот и Клайн показали одинаковый вес

Стали известны итоги взвешивания перед турниром UFC on ESPN 68.

В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC on ESPN 68 . Ивент состоится в ночь на 1 июня – его возглавит бой между Эрин Блэнчфилд и Мэйси Барбер.

Результаты взвешивания:

● Эрин Блэнчфилд (56,7 кг) – Мэйси Барбер (57,4 кг)*;

● Матеуш Гамрот (70,8 кг) – Лудовит Клайн (70,8 кг);

● Рамиз Брахимадж (77,6 кг) – Билли Рэй Гофф (77,1 кг);

● Дастин Джейкоби (93 кг) – Бруно Лопес (93,4 кг);

● Мэйси Чиассон (65,3 кг) – Кетлин Виейра (66,2 кг);

● Душко Тодорович (84,4 кг) – Закари Риз (83,9 кг).

* – превысила лимит категории и отдаст сопернице часть гонорара.

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