Томпсон подерется с Бонфимом на турнире UFC в Нэшвилле
Стивен Томпсон проведет поединок против Габриэля Бонфима.
Бой пройдет на турнире серии UFC Fight Night в Нэшвилле (штат Теннесси), который состоится в ночь на 13 июля.
Стивен Томпсон (17-8-1) в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда проиграл Хоакину Бакли болевым приемом.
Габриэль Бонфим (17-1) в феврале выиграл у Хаоса Уильямса удушающим приемом.
Стивен Томпсон: «Люди смотрят на меня свысока, потому что мне 41 год. Но в 41 я чувствую себя так же хорошо, как и в 25»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости