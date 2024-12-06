Томпсон подерется с Бонфимом на турнире UFC в Нэшвилле

Стивен Томпсон проведет поединок против Габриэля Бонфима.

Бой пройдет на турнире серии UFC Fight Night в Нэшвилле (штат Теннесси), который состоится в ночь на 13 июля.

Стивен Томпсон (17-8-1) в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда проиграл Хоакину Бакли болевым приемом.

Габриэль Бонфим (17-1) в феврале выиграл у Хаоса Уильямса удушающим приемом.

Стивен Томпсон: «Люди смотрят на меня свысока, потому что мне 41 год. Но в 41 я чувствую себя так же хорошо, как и в 25»