Сун Ядун встретится с Робом Фонтом на турнире UFC в Шанхае (Кевин К)

Сун Ядун встретится с Робом Фонтом на турнире UFC в Шанхае.

Поединок пройдет в соглавном событии ивента, который состоится 23 августа. Об этом сообщает инсайдер Кевин К.

Ядун (22-8-1) в последний раз дрался в феврале, когда победил Генри Сехудо техническим решением.

Фонт (22-8) в феврале выиграл у Джина Матсумото раздельным решением судей.

Ранее стало известно, что турнир может возглавить бой между Джонни Уокером и Жанг Миньянгом.

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