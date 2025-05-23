Евлоев подерется с Пико на турнире UFC в Абу-Даби (Джейми Теодоси)
Мовсар Евлоев проведет поединок против Аарона Пико.
Пятираундовый бой состоится в соглавном событии турнира UFC в Абу-Даби, который пройдет 26 июля. Об этом сообщает журналист Bloody Elbow Джейми Теодоси.
Мовсар Евлоев (19-0) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей.
Аарон Пико (13-4) в феврале-2024 нокаутировал Генри Корралеса в первом раунде. Поединок с Евлоевым станет для него дебютным в UFC.
Напомним, что бой между Евлоевым и Пико мог состояться еще в мае – Мовсар подписал контракт, но позже отказался от участия в поединке.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джейми Теодоси
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