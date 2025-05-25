Двалишвили – о планах после реванша с О’Мэлли: «Рассчитываю провести еще два боя в этом году. Хочу оставаться активным, чтобы не отвлекаться»

Мераб Двалишвили хочет провести четыре поединка в 2025 году.

«Впереди мой первый реванш, чувствую себя очень расслабленным. Но мне это не нужно, ведь Шон изменит тактику. Да, этот бой мне поможет с финансовой точки зрения, потому что О’Мэлли – самый популярный боец дивизиона.

Полагаю, что он начнет атаковать с самого начала. Например, ударами по корпусу.

Планы после О’Мэлли ? Хочу оставаться активным. Рассчитываю провести еще два боя в этом году. Может быть, в Гвадалахаре и Нью-Йорке. Я в хорошей форме и хочу оставаться занятым, чтобы не отвлекаться», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Титульный поединок О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь с 7 на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Первый бой Двалишвили с О’Мэлли закончился судейской победой Мераба. В январе Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением.

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