Ренато Мойкано: «Царукян должен был драться за титул с Топурией»
Ренато Мойкано считает, что Арман Царукян должен был драться за титул в легком весе.
«Если смотреть на это как на спорт, то Царукян должен драться с Топурией. Он должен быть первым претендентом. Но у Чарльза Оливейры больше фанатов», – сказал Ренато Мойкано.
Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. За него подерутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра на UFC 317.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Ариэля Хельвани
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