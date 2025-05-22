Ренато Мойкано: «Царукян должен был драться за титул с Топурией»

Ренато Мойкано считает, что Арман Царукян должен был драться за титул в легком весе.

«Если смотреть на это как на спорт, то Царукян должен драться с Топурией. Он должен быть первым претендентом. Но у Чарльза Оливейры больше фанатов», – сказал Ренато Мойкано .

Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. За него подерутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра на UFC 317.

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