Джонс – о встрече с Хасбиком в Таиланде: «Мы дрались почти каждый день. Он мог ударить меня по зубам. Было больно»
Джон Джонс рассказал о встрече с Хасбиком в Таиланде.
«Мы с Хасбиком отлично провели время. Дрались почти каждый день. У меня даже сейчас разбита губа. Он мог ударить мне по зубам. Было больно? Еще как. Он очень сильный парень и знает, как драться. Но было весело», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Джонс – один из наставников реалити-шоу Alf Global, которое снимают в Таиланде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
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