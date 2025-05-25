Джонс – о встрече с Хасбиком в Таиланде: «Мы дрались почти каждый день. Он мог ударить меня по зубам. Было больно»

Джон Джонс рассказал о встрече с Хасбиком в Таиланде.

«Мы с Хасбиком отлично провели время. Дрались почти каждый день. У меня даже сейчас разбита губа. Он мог ударить мне по зубам. Было больно? Еще как. Он очень сильный парень и знает, как драться. Но было весело», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

Джонс – один из наставников реалити-шоу Alf Global, которое снимают в Таиланде.

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