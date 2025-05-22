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Александр Волков: «Недоволен, что Джонс затягивает бой с Аспиналлом. У меня становится меньше шансов подраться за титул»

Александр Волков высказался о ситуации с Джоном Джонсом.

«Как боец, конечно, я оцениваю негативно затягивание боя Джонса и Аспиналла, поскольку у меня становится меньше шансов подраться за титул, а время уходит. В других весовых категориях идет настоящий конвейер боев за пояс. Поэтому я недоволен. Так бы у меня давно был бы шанс испытать себя в бою за титул, если бы не было Джона Джонса.

Но я его понять могу. В UFC дают ему эту привилегию, он чувствует себя хозяином положения. Джон знает, что будет для UFC ценен в любом случае. И он просто этим пользуется. Будь я на месте Джонса, имея его положение, цель заработать максимальное количество денег и желание драться тогда, когда удобно ему, то, конечно же, продолжал бы делать это. Очевидно, что он делает в первую очередь то, что выгодно для него. И Джон имеет на это право», – сказал боец UFC Александр  Волков.

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей. 

Волков – о следующем бое: «Переговоры велись, но я решил подраться чуть позже. Хочу морально разгрузиться»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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