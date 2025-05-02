Президент WBC сообщил, что Барриос проведет титульную защиту против 46-летнего Пакьяо
«Все идет к тому, что в июле Марио Барриос проведет бой с Пакьяо. Мэнни хочет завершить карьеру в статусе чемпиона нашей организации, поэтому он выступит в полусреднем весе.
Он прошел медицинскую проверку и получил разрешение от Атлетической комиссии штата Невада, так что мы проголосовали за то, чтобы позволить этому бою случиться», – сказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
46-летний Пакьяо – бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В последний раз он дрался в августе 2021 года, когда проиграл единогласным решением судей Йорденису Угасу.
Барриос завоевал чемпионский пояс в сентябре-2023, победив Угаса судейским решением. В ноябре прошлого года он свел вничью бой с Абелем Рамосом.
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