WBC наградили мужчину, спасшего девушку в аэропорту Алматы, званием «Самый храбрый человек на земле»

Мужчина, спасший девушку в аэропорту Алматы, получил награду от WBC.

«Я ничего не видел. Услышал чей-то крик. Посмотрел – все бегут в ту сторону. Я тоже сразу побежал. Когда прибежал, увидел, что происходит такая ситуация. Он схватил девушку за волосы, наклонил ее, в руках у него был нож. За себя страха не было. Но я чувствовал тревогу: вдруг он убьет девушку?

Я подумал: «А если бы это была моя дочь?» У меня не было мысли стать героем. Это был мой мужской долг. Я чувствовал, что должен помочь девушке. Независимо от обстоятельств, я решил пойти. Я сделал, что мог. Мое единственное желание было спасти девушку, и все. Рад, что помог, что все прошло успешно.

Как я со спортом? После армии рукопашным боем занимался, потом кикбоксингом, тайским боксом. Какие-то навыки есть в таких ситуациях», – сказал Муса Абдраим журналистам после инцидента.

WBC отметили мужество мужчины и наградили его званием:

«Всемирный боксерский совет считает, что героизм живет внутри всех нас, и мы отмечаем тех, кто демонстрирует его наградой «Самый храбрый человек на земле». Его выдающийся акт храбрости служит сильным напоминанием о потенциале добра в человечестве, укрепляя нашу приверженность продвижению ценностей взаимности, солидарности и любви».

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