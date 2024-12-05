Мэнни Пакьяо введут в Международный зал боксерской славы в 2025 году
Бывшего чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо введут в Зал боксерской славы.
Церемония ввода Мэнни Пакьяо в Международный зал боксерской славы состоится в июне-2025.
Пакьяо − бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях. В последний раз он дрался в 2021 году.
«Купи баллончик и бей по яйцам». Боксер Мэнни Пакьяо дал совет стримерше Katchii по самообороне
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
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