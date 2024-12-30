Мэнни Пакьяо хочет провести профессиональный поединок в 2025 году
Мэнни Пакьяо хочет провести профессиональный бой.
«Мэнни готов к серьезным профессиональным боям. В этом и есть смысл возвращения», – сообщил представитель экс-чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо.
Ранее появилась информация, что Пакьяо может провести выставочный поединок с Конором Макгрегором в Москве,
Мэнни Пакьяо может провести бой с Марио Барриосом
Хрюнов хочет, чтобы Бритни Спирс выступила перед боем Макгрегора и Пакьяо: «Мне это важнее, чем поединок. Идея боя принадлежит Кремлеву, и он ее реализует»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем