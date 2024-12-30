Мэнни Пакьяо хочет провести профессиональный поединок в 2025 году

Мэнни Пакьяо хочет провести профессиональный бой.

«Мэнни готов к серьезным профессиональным боям. В этом и есть смысл возвращения», – сообщил представитель экс-чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо .

Ранее появилась информация, что Пакьяо может провести выставочный поединок с Конором Макгрегором в Москве,

Мэнни Пакьяо может провести бой с Марио Барриосом

Хрюнов хочет, чтобы Бритни Спирс выступила перед боем Макгрегора и Пакьяо: «Мне это важнее, чем поединок. Идея боя принадлежит Кремлеву, и он ее реализует»