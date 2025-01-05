Мэнни Пакьяо: «Реванш с Флойдом был бы интересным, однозначно»
Мэнни Пакьяо не исключает, что проведет реванш с Флойдом Мейвезером.
«Не знаю, чем сейчас занимается Флойд. Он, по-моему, изредка проводит выставочные поединки. Но наш реванш был бы интересным, однозначно», – сказал бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.
Напомним, Флойд Мейвезер победил Пакьяо в 2015-м по единогласному решению судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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