Мэнни Пакьяо: «Реванш с Флойдом был бы интересным, однозначно»

Мэнни Пакьяо не исключает, что проведет реванш с Флойдом Мейвезером.

«Не знаю, чем сейчас занимается Флойд. Он, по-моему, изредка проводит выставочные поединки. Но наш реванш был бы интересным, однозначно», – сказал бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо .

Напомним, Флойд Мейвезер победил Пакьяо в 2015-м по единогласному решению судей.

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