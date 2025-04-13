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Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев: «Работаем над возвращением турниров UFC в Россию»

Спецпосланник президента РФ ведет переговоры о возвращении турниров UFC в Россию.

«Работаем над возвращением турниров UFC в Россию», – написал в соцсетях спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Последний турнир UFC в России состоялся в ноябре 2019-го на «ЦСКА Арена».

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Кирилла Дмитриева
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