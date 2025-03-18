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Александр Волкановски: «Махачева сложно победить. Единственный шанс Топурии – нокаут. И он может это сделать»

Волкановски считает, что Топурия может нокаутировать Махачева.

«Ислама будет трудно победить. Я думаю, что единственный шанс для Топурии одолеть Махачева – это нокаут. Если кто-то и может это сделать, то Илия. У него опасные руки», – сказал бывший чемпион UFC Александр Волкановски.

В команде Махачева опровергли информацию о поединке с Топурией летом

Ислам Махачев и Хамзат Чимаев могут провести бои в один день

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Michael Bisping Podcast
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