Александр Волкановски: «Махачева сложно победить. Единственный шанс Топурии – нокаут. И он может это сделать»
Волкановски считает, что Топурия может нокаутировать Махачева.
«Ислама будет трудно победить. Я думаю, что единственный шанс для Топурии одолеть Махачева – это нокаут. Если кто-то и может это сделать, то Илия. У него опасные руки», – сказал бывший чемпион UFC Александр Волкановски.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Michael Bisping Podcast
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